"Ihr solltet diesem Mädchen danken": Caitlin Clark und der Höhenflug der WNBA - Revolution oder Eintagsfliege?

© getty

Der "Caitlin-Clark-Effekt"

Dort, wo alles angefangen hat, auf dem College in Iowa im Mittleren Westen, spricht man heute vom "Caitlin-Clark-Effekt". Denn vor ihr waren die Hallen halbleer, nur wenige sprachen über das Team oder den Frauen-Basketball an sich. Dann kam im Jahr 2020 Lokalmatadorin, geboren und aufgewachsen in der Hauptstadt Des Moines. Vier Jahre spielte sie an der University of Iowa, war dort das Aushängeschild und ein absoluter Punkte-Garant: Gleich in ihrem ersten Spiel 2020 legte sie 27 Punkte auf, mehrfach traf sie Game-Winner. Über die Jahre brach sie Rekord um Rekord und schaffte im NCAA-Viertelfinale sogar ein Triple-Double: Mit 41 Punkten,12 Assists und 10 Rebounds war sie die erste Spielerin mit einem 40-Punkte-Triple-Double im March Madness überhaupt.

Das hatte Folgen: Die Zuschauer füllten nur wegen ihr die Hallen bis auf den letzten Sitz, zahlten 1.000 Dollar für Tickets, reisten sogar mit auf Auswärtsspiele. Der Zuschauerschnitt in Iowa wuchs von 4.000 (Saison 19/20) im Schnitt auf 17.000 (Saison 23/24) an - ein Anstieg um über 300 Prozent. Zahlen, die man sonst nur von den Männern gewohnt ist, aber auch dort haben einzelne Spieler nur in absoluten Ausnahmefällen einen derartigen Einfluss. Und wenn, dann nur auf kleinen Colleges wie etwa Steph Curry damals bei Davidson.

Der Hype um Clark, er war verrückt: Ein Testspiel zu Beginn ihrer letzten Saison in Iowa wurde im Football-Stadion ausgetragen und brach den Zuschauer-Rekord im Frauen-College-Basketball: 55.646 Zuschauer fieberten im Kinnick-Stadium mit. Und auch die TV-Zuschauerzahlen schossen im Laufe ihrer College-Karriere in die Höhe: Auf dem Höhepunkt des College-Hypes verfolgten etwa 19 Millionen Menschen in den USA das NCAA-Damen-Finale, in welchem sie mit Iowa gegen den Top-Seed aus South Carolina verlor. Zum Vergleich: Beim Finale der Herren schauten etwa 15 Millionen Fans zu.