Sowas hat noch kein NBA-Team geschafft! Indiana Pacers schreiben dank Rick Carlisles Taktik-Kniff Finals-Geschichte - hat Shai Gilgeous-Alexander doch noch eine Schwäche?

Die Pacers schocken OKC auch dank Coach Carlisle mit einem nie dagewesenen Finals-Comeback. Hat SGA doch noch eine Schwäche?

Das erste Spiel der NBA-Finals 2025 ist Geschichte - und was war das für eine Story! Alles sah nach dem erwartet souveränen Sieg der übermächtigen Thunder aus. Doch die Pacers taten einfach das, was sie schon die gesamten Playoffs über tun: Nie aufgeben. Diese Erkenntnis musste nun auch OKC am eigenen Leibe erfahren. Was sonst noch in Game 1 der Finals auffiel, erfahrt Ihr hier.