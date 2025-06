Das gab es noch nie in den NBA Finals: Pacers-Star wird mit historischer Leistung gegen OKC zum unwahrscheinlichen Helden

Die Indiana Pacers gehen mit 2:1 in der Finals-Serie gegen OKC in Führung. Ein Grund dafür: eine außerirdische Bankleistung.

"Er war heute unglaublich von der Bank", konstatierte ein höchst zufriedener Tyrese Haliburton nach dem elementaren 116:107-Sieg der Indiana Pacers über die Oklahoma City Thunder in Game 3 der NBA Finals. Zwar hatte auch Haliburton mit einem Beinahe-Triple-Double (22 Punkte, 9/17 FG, 11 Assists, 9 Rebounds) einen großen Anteil an der 2:1-Führung in der Serie, doch das, was Bennedict Mathurin im dritten Spiel der Finals-Serie veranstaltete, war schlichtweg historisch.