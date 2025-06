Isaiah Hartenstein ist mit OKC zum ersten Mal NBA-Champion geworden. Eine Szene mit seinem Sohn bringt vor allem Kevin Durant zum Schmunzeln.

"Ihr seid so laut", witzelte Isaiah Hartenstein bei der Champion-Zeremonie in Oklahoma. Der Deutsche stand in Spiel 7 in der Starting-Five von OKC, absolvierte 18 Minuten und steuerte 7 Punkte und 9 Rebounds hinzu. Er nahm seine veränderte Rolle in den Finals an und hatte damit einen Anteil am ersten NBA-Titel für die Thunder.