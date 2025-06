"Kein Zufall, dass wir mit ihm diesen Sprung gemacht haben": Warum Isaiah Hartenstein in den NBA-Finals gegen die Indiana Pacers nicht immer in der OKC-Startformation steht - und trotzdem so wichtig ist

Wird Isaiah Hartenstein bald der zweite Deutsche, der einen NBA-Titel gewinnt? Am bisherigen Erfolg seines Teams hat er jedenfalls großen Anteil.

Passiert es, oder passiert es wieder nicht? Spätestens am Morgen des 23. Juni wissen NBA-Fans darüber Bescheid, ob sich deutsche Basketball-Historie erstmals wiederholt oder nicht. Dann nämlich könnte Isaiah Hartenstein als zweiter deutscher Profi in der amerikanischen Profiliga den Titel holen und es Dirk Nowitzki gleichtun. Die Frage bis dahin lautet: In welcher Rolle sehen wir den Center der Oklahoma City Thunder in Spiel 5 gegen die Indiana Pacers (heute Nacht um 02.30 Uhr) und darüber hinaus?