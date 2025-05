Der Held von Spiel 5 quälte sich wohl seit Monaten durch eine ernsthafte Knieverletzung. Ob Brown operiert wird, muss jedoch erst noch geklärt werden.

Titelverteidiger Boston Celtics ist in der zweiten Playoff-Runde krachend an den Knicks gescheitert. In den letzten beiden Duellen musste der Meister dabei auf Superstar Jayson Tatum verzichten, nachdem der sich in Spiel 4 die Achillessehne gerissen hatte. Doch Tatum scheint nicht der einzige Star mit einer schweren Verletzung gewesen zu sein.