New York holt gegen Tatum-lose Celtics den Hammer raus und spielt erstmals seit 25 Jahren um ein direktes Ticket fürs Finale. Der Garden explodiert.

Der erste Serien-Sieg in eigener Halle ist sogar noch ein Jahr länger her, entsprechend wild und laut wurde schon in der ersten Hälfte im legendären Madison Square Garden gefeiert. In den Conference Finals wartet nun der gleiche Gegner, wie beim letzten Mal.