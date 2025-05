Nicht Stephen Curry, nicht Jimmy Butler! Unerwarteter Held führt die Golden State Warriors in Spiel 7 gegen die Houston Rockets zum Sieg

Im dritten Versuch konnte sich nun doch die Erfahrung der Golden State Warriors gegen das junge, athletische Team der Houston Rockets durchsetzen.

Die Golden State Warriors um Basketball-Superstar Stephen Curry haben in den NBA-Play-offs die zweite Runde erreicht. Nach zuvor zwei vergebenen Matchbällen in der Best-of-seven-Serie gegen die Houston Rockets gewannen die Warriors das entscheidende siebte Spiel in der Nacht auf Montag in Texas mit 103:89. Superstar Curry kam auf 22 Punkte, 14 davon erzielte er im letzten Viertel.