NBA News und Gerüchte: Trainer-Legende Popovich vor ungewisser Zukunft - Nächster Krach in Philly?

Die Spurs müssen wohl mindestens den Rest der Saison auf ihren Coach verzichten. In Philly bahnt sich derweil ein neues Drama um Joel Embiid an.

"Coach Pop" wird in dieser Saison wohl nicht mehr an die Seitenlinie der Spurs (24-30) zurückkehren. Wie unter anderem ESPN berichtet, steht hinter einer Rückkehr der 76 Jahre alte Trainer-Legende überhaupt ein großes Fragezeichen. Popovich hatte im November einen leichten Schlaganfall erlitten und war seitdem nicht mehr in offizieller Funktion aufgetreten.

Neben seiner Rolle als Headcoach fungiert "Pop" außerdem als Team-Präsident beim fünfmaligen Meister. Mit 1412 Erfolgen hält der Hall-of-Famer den NBA-Rekord für die meisten Siege eines Headcoaches in der regulären Saison - und alle feierte er mit den Spurs. Für die ist es bereits die zweite Hiobsbotschaft in dieser Woche. Erst vor wenigen Tagen hatte San Antonio bekannt gegeben, dass Superstar Victor Wembanyama wegen einer Venenthrombose für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird.