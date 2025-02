Überraschend teilen die Spurs mit, dass der Franzose erst einmal kein Spiel mehr für seinen Klub machen wird.

NBA-Superstar Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs wird in dieser Saison aller Voraussicht nach kein Spiel mehr machen. Beim Franzosen wurde nach dem All-Star-Break eine Venenthrombose in der rechten Schulter festgestellt. Das teilte sein Team am Donnerstag offiziell mit.