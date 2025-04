Nach einem halben Jahr Pause: NBA-Star Kristaps Porzingis feiert Comeback für die Boston Celtics

Gute Nachrichten für die Boston Celtics: Der amtierende NBA-Champion darf wohl wieder einen Top-Star in den eigenen Reihen begrüßen.

Die Boston Celtics können aller Voraussicht nach wieder auf Kristaps Porzingis zurückgreifen. Wie ESPN berichtet, könnte der Center bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder auf dem Court stehen.

Der Lette musste nach einer Verletzung, die er sich in Spiel 2 der NBA Finals im Juni zugezogen hatte, am Bein operiert werden, um ein gerissenes Halteband und eine luxierte Sehne am hinteren Schienbein-Muskel zu reparieren.

In den vergangenen Wochen hatte Porzingis einen beeindruckenden Genesungsweg zurückgelegt, weshalb der 29-Jährige nun doch früher als ursprünglich angenommen zurückkehren wird. Zuletzt bereitete er sich bei Bostons NBA-G-League-Team, den Maine Celtics, auf ein Comeback vor.