"Ich bete für JT, Mann": Verletzung von NBA-Superstar Jayson Tatum überschattet Pleite der Boston Celtics - starke Worte von Jalen Brunson von den New York Knicks

Die Verletzung von Tatum macht nicht nur die Celtics-Gemeinde sprachlos. Auch der Gegner zeigt Anteilnahme und stellt sportliche Interessen zurück.

Bevor die Pressekonferenz im Bauch des Madison Square Garden überhaupt beginnen konnte, meldete sich schnell Jalen Brunson zu Wort. Der Superstar der New York Knicks stellte klar, was das Thema Nummer eins wäre. Und er meinte nicht den Sieg seines Teams über Titelverteidiger Boston Celtics, der den Knicks das 3-1 in der Serie und damit Matchbälle bescherte.