Die New York Knicks schlagen nach dem Sieg der Boston Celtics in Spiel 3 zurück. Jalen Brunson ist der überragende Mann.

Matchbälle für New York. Nach dem ersten Heimsieg überhaupt in der Serie zwischen den Knicks und den Celtics stehen die New Yorker kurz vor dem Einzug in die Conference Finals. Bei den Gästen überwiegen die Sorgen.