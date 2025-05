Bittere Pleite für die Timberwolves in Game 4 und auch Anthony Edwards schwächelt. Selbstkritik beim Superstar? Fehlanzeige.

Nach dem 126:128-Krimi stehen die Minnesota Timberwolves in den NBA-Playoffs kurz vor dem Ausscheiden. Insbesondere die Stars der Wolves zeigen in Spiel 4 enttäuschende Leistungen. Anthony Edwards zeigt sich im Anschluss gefrustet und genervt von Kritik an seiner Performance.