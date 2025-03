"Hat dem Team absolut geschadet": NBA-Legende bricht Lanze für verletzten Moritz Wagner bei den Orlando Magic

Moritz Wagners Fehlen bei den Orlando Magic fällt mittlerweile auch der NBA-Konkurrenz auf. Ein gegnerischer Trainer adelt den Deutschen.

Die Orlando Magic stecken in der NBA weiter in der Krise. Nur eines der vergangenen sieben Spiele konnte das Team aus Florida für sich entscheiden (1-6). Immerhin beendeten Franz Wagner und Co. zuletzt gegen die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo eine bittere Serie von fünf Pleiten in Folge.

Ausgerechnet Bucks-Coach Doc Rivers stellte nicht etwa das schlechteste Shooting der NBA als Hauptgrund für die bittere zweite Saisonhälfte der Magic in den Vordergrund, sondern machte die Krise in Orlando besonders an zwei schmerzhaften Ausfällen fest.