Historisch schlecht: Wie die Orlando Magic um Franz Wagner in der NBA mit Anlauf in die Krise stürzten

Nachdem die Orlando Magic zu Saisonbeginn noch zu den besten Teams gehörten, stürzten sie in den letzten Wochen selbstverschuldet immer weiter ab.

Vor ein paar Monaten war noch alles gut - zumindest auf den ersten Blick. Die Orlando Magic starteten furios in die NBA-Saison und standen am Ende mit einer Bilanz von 17-9 glänzend da. Gleich zweimal fuhren die Magic sechs Siege in Serie ein, Franz Wagner traf einen unglaublichen Wurf zum Sieg über die Los Angeles Lakers und auch das Verletzungspech schien das Team aus Florida nicht zu stören.

Doch während die Fans noch von einem tiefen Playoff-Run träumten, gab es bereits erste Anzeichen dafür, dass in Florida nichts so rosig ist, wie es den Anschein machte. Offensichtliche Probleme wurden weggelächelt und nun stecken die Magic im Mittelmaß. Nervosität, Verzweiflung und schlechte Stimmung machen sich breit. Eine Lösung gegen die Probleme, die schon historische Ausmaße annehmen, scheint erst im Sommer in Sicht.