"Dinge, die ich mir nicht erklären kann!" Detroit Pistons stinksauer auf Schiedsrichter nach Playoff-Pleite - Schröder-Gala reicht nicht

Die Detroit Pistons kassierten in den Playoffs einen bitteren Rückschlag. Eine umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung steht im Fokus.

Eine Szene kurz vor Schluss erhitzt nach der bitteren 116:118-Pleite gegen die New York Knicks die Gemüter der Detroit Pistons.

5,8 Sekunden vor Schluss bekommt Knicks-Superstar Jalen Brunson den Ball per Einwurf, hat bereits in der Hälfte der Pistons wohl Kontrolle über den Ball und tritt dann über die Mittellinie. Eigentlich hätte es in diesem Fall Rückspiel und Ballbesitz Detroit geben müssen. Doch die Referees reagierten nicht, Brunson zog das Foul und entschied somit das Spiel. Sehr zum Unverständnis von Pistons-Coach J.B. Bickerstaff.