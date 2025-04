Gala von Dennis Schröder reicht nicht: Pistons verlieren dramatisch gegen die Knicks - Drama um Morant - OKC glückt Mega-Comeback

Während Dennis Schröder brilliert und trotzdem verliert, glückt OKC ein historisches Comeback.

Dennis Schröder ist mit den Detroit Pistons in den NBA-Playoffs erneut ins Hintertreffen geraten. Das Team um den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft unterlag in Spiel drei der Best-of-seven-Serie den New York Knicks zu Hause mit 116:118 und geriet dadurch mit 1:2 in Rückstand. Die Oklahoma City Thunder werden indes die Grizzlies sehr wahrscheinlich sweepen.