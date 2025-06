Die perfekte Waffe in den NBA-Finals: Haben die Indiana Pacers den Nemesis von OKC-Superstar Shai Gilgeous-Alexander gefunden?

Die Pacers machen dank ihrer Breite OKC den Gar aus. SGA hat Probleme mit seinem Nemesis. Die Erkenntnisse zu Spiel 3.

Die Pacers bestätigen ihren eroberten Heimvorteil und gewinnen ihr erstes Finals-Spiel in Indianapolis seit 25 Jahren. Tyrese Haliburton gewöhnt sich an das Endspiel-Klima, während Reggie Miller stolz zuschaut. OKC gehen in der entscheidenden Phase die Körner aus, weil Indiana nicht aufhört, Druck zu machen und der MVP womöglich seinen Nemesis gefunden hat.