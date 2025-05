Michael Jordans Agent schoss zuletzt gegen LeBron James. Das ließ sich dessen Agent nicht gefallen und feuerte zurück.

Die GOAT-Debatte in der NBA nimmt wieder Fahrt auf - und eskaliert sogar zusehendst. Nachdem der ehemalige Agent von Michael Jordan, David Falk, mit einem Seitenhieb auf LeBron James die Diskussionen um den "Greatest of All Time" wieder entfacht hatte, feuerte nun LeBron-Vertreter Rich Paul zurück.