Dass LeBron James Rekord um Rekord bricht, scheint Michael Jordans Ex-Berater nicht zu interessieren. Zumindest mit Blick auf die GOAT-Diskussion.

David Falk galt einst als mächtigster Berater der NBA - natürlich, weil er Michael Jordan als Klienten hatte. Bei der Sports Business Conference in New York City wurde er auf die Debatte um den "Greatest Of All Time" angesprochen und schoss diesbezüglich durchaus gegen LeBron James.