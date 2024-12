"Ihr solltet diesem Mädchen danken": Caitlin Clark und der Höhenflug der WNBA - Revolution oder Eintagsfliege?

Die WNBA boomt! Das weibliche Pendant zur NBA ist gerade in den USA beliebter denn je. Die Zuschauerzahlen schießen in die Höhe, die Hallen sind seit langem wieder ausverkauft und die Spielerinnen bekommen zum ersten Mal eigene Charterflüge. Ist dieser Höhenflug nachhaltig oder nur ein Strohfeuer? Und welche Rolle spielt dabei Superstar Caitlin Clark?

Die Frau, die gerade dabei ist, alle Rekorde im Basketball zu pulverisieren, war beim sportlichen Großereignis des Jahres nicht einmal dabei. Caitlin Clark, darin sind sich alle Experten einig, hat das Zeug, um ihren Sport auf ein ganz neues Level zu hieven. Doch bei den Olympischen Spielen in Paris musste sie zuschauen.

Die amerikanischen Basketball-Frauen haben natürlich trotzdem die Goldmedaille geholt, auch wenn es im Endspiel gegen Frankreich eng wurde, und sind nun seit 61 Spielen ungeschlagen - seit Olympia 1992. Diese ungeheure Dominanz ist schon beeindruckend genug, doch da kommt noch mehr: Spätestens bei den Spielen 2028 in Los Angeles wird auch Caitlin Clark ein Jersey überstreifen und die USA noch stärker machen. An der 22-Jährigen wird in vier Jahren kein Weg mehr vorbeiführen, denn Clark ist bereits jetzt das Gesicht der WNBA. Der "Über-Star" ihres Sports.

Schließlich vereint sie das Land, wie es sonst derzeit gefühlt nichts vermag. Curry schrieb über sein weibliches Pendant, ihr Spiel sei "Must-See-TV", Dave Portnoy von "Barstool Sports" erklärte, man werde "Zeuge der Ankunft der besten Spielerin aller Zeiten." Stars, Journalisten und Fans wissen um ihr Ausnahmetalent. Geliebt wird sie von jung und alt, Männern und Frauen, Konservativen und Linken.