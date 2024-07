LeBrons Erbe gesucht: Wer wird das zukünftige Gesicht der NBA?

© getty

Das neue Gesicht der NBA: Diese Spieler könnten Weltstars werden

Luka Doncic (25, Dallas Mavericks, sechs Saisons)

Das Spielerische und der Erfolg:

Wenn man sich nur seine Statistiken ansieht, scheint geklärt, wer der beste Spieler der Liga ist: 34 Punkte, 9,2 Rebounds und 9,8 Assists pro Spiel waren es in der Saison 2023/24. Luka Doncic hat sich im letzten Jahr in jeder Kategorie verbessert, zumindest in der Offensive. Defensiv ist er noch immer eine Schwachstelle, das sah man auch in den Finals. Immer wieder spielte Boston das Pick-and-Roll so, dass Luka angegriffen wurde - und der konnte kaum einen Gegenspieler vor sich halten. Offensiv ist Luka ein Virtuose, wie wir ihn selten gesehen haben, mit seinen Stepback-Dreiern in der Crunchtime, Richtungswechseln und Pässen, die sonst niemand spielen kann.

Aber wenn Luka ein Weltstar werden will, braucht er Championships. Und seine Chance auf den Ring an der Hand erhöht sich, wenn er als Star des Teams auch Defense mitbringt. Das könnte ihm aber nach seinem ersten Trip in die Finals auch bewusst geworden sein. Auch Jordan und LeBron mussten erst bittere Niederlagen einstecken, um danach an sich zu arbeiten und schließlich die Finals zu gewinnen. Macht Doncic das und spielt eine bessere Defense, sieht es für die anderen Teams sehr düster aus.

Die Ausstrahlung:

Hier liegt ein Problem von Doncic: Er ist auf dem Platz oft weinerlich. Das halbe Spiel, so scheint es für Zuschauer manchmal, verbringt er damit, mit den Schiedsrichtern zu streiten. Das sah man auch in den Playoffs und ganz besonders in den ersten Spielen der Finals, bis er nach Spiel 3 Einsicht zeigte und sich auch zu den Streitigkeiten mit den Schiedsrichtern selbstkritisch zeigte: "Damit muss ich aufhören, sie haben sowieso das letzte Wort." Stattdessen wolle er "wieder Spaß haben". Das sollte er auch, denn in solchen Momenten wirkt er weich und so, als hätte er seine Emotionen nicht unter Kontrolle. Das wäre auch okay - man schaue auf Kobe oder Jordan, die auch immer wieder mit den Schiedsrichtern und den eigenen Teamkollegen haderten -, aber bei Luka schwingt immer etwas Weinerliches mit.

Wie gut kann man Doncic vermarkten?

Luka hat den Europabonus. Er kommt aus Slowenien und hat seine Jugendjahre bei Real Madrid gespielt, war dort mit 16 der jüngste Spieler, der gegen ein NBA-Team gespielt hat (OKC) und der jüngste MVP der EuroLeague. Das trägt natürlich zu seiner Legendenbildung bei und die europäischen Basketballfans kennen ihn, was immer gut für dort ansässige Marken ist. In den USA ist er aufgrund seiner beeindruckenden Skills beliebt, doch Dallas, obwohl kein kleiner Markt, hat nicht die Strahlkraft wie etwa Boston oder L.A.

Das wäre egal, wenn sein Charisma ausreichen würde, um Fans weltweit von sich zu überzeugen. Charismatisch ist er zweifelsohne, rutschte aber in den letzten Jahren beispielsweise bei den Trikotverkäufen immer weiter zurück: 23/24 belegte er Platz sechs der meistverkauften Trikots, hinter Wembanyama in dessen erster Saison. Zum Vergleich: 2020 lag Luka noch auf Platz zwei.