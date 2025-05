Beeindruckende Bilder aufgetaucht: "Skinny" Luka Doncic sorgt in der NBA Offseason für Aufsehen

Die Vorgabe von Redick an seine Spieler war klar. Offseason nutzen, um in Championship-Form zu kommen. Doncic nimmt sich das wohl zu Herzen.

Während es in der NBA mit strammen Schritten auf den finalen Saison-Höhepunkt zugeht, befinden sich die meisten Teams bereits seit längerem in der Offseason. Und für jene Zeit hat JJ Redick, Head Coach der Los Angeles Lakers, seinen Spielern eine ganz bestimmte Vorgabe mit auf den Weg gegeben.

"Wir hatten einige Spieler, die in herausragender Form waren, andere hätten sicherlich in besserer Verfassung sein können", sagte Redick kurz nach dem bitteren Playoff-Aus in Runde eins gegen die Minnesota Timberwolves. Diese Spieler müssten nun den Sommer nutzen, um "in Championship-Form" zu kommen. Unisono wurde vermutet, dass diese Worte besonders an Luka Doncic gerichtet waren, dessen Fitnesszustand stets Thema in der NBA ist. Und Doncic hat sich die Vorgabe seines Coaches ganz offensichtlich zu Herzen genommen.