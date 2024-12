Judo-Champion Teddy Renier und Sprint-Ikone Marie-Jose Perec haben am Freitagabend um 23.22 Uhr auf dem Trocadero in Paris das Olympische Feuer entzündet.

Die französischen Sportlegenden waren die letzten von rund 11.000 Fackel-Läuferinnen und -Läufern.

Das Feuer war am 16. April im griechischen Olympia entzündet worden, am 8. Mai hatte es in Marseille das französische Festland erreicht.