Tennis: Jannik Sinner sagt Teilnahme an den Olympischen Spiele in Paris ab - auch Holger Rune fehlt

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner (22) hat seine Teilnahme am olympischen Tennis-Turnier einen Tag vor der Auslosung abgesagt.

Der Südtiroler, der zu Jahresbeginn die Australian Open und damit seinen ersten Titel bei einem Grand Slam gewonnen hatte, gab als Begründung für seinen Rückzug eine Mandelentzündung an. Auch Holger Rune wird in Paris fehlen.

Sinner teilte mit, dass er nach einem einwöchigen Sandplatztraining zur Vorbereitung auf das Turnier in Roland Garros begonnen habe, sich "unwohl" zu fühlen. "Ich verbrachte ein paar Tage damit, mich auszuruhen", berichtete er, danach habe ein Arzt "eine Mandelentzündung" festgestellt und ihm "dringend" von einer Teilnahme in Paris abgeraten.

"Dass ich die Spiele verpasse, ist eine große Enttäuschung, denn es war eines meiner Hauptziele für diese Saison", sagte Sinner. Er habe es schließlich kaum erwarten können, "die Ehre zu haben, mein Land bei dieser sehr wichtigen Veranstaltung zu vertreten".

Der Däne Rune verpasst die Sommerspiele wegen einer Handgelenksverletzung. Der ehemalige Weltranglistenvierte hat in dieser Saison mit seiner Form zu kämpfen. "Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen kann", teilte der 21-Jährige auf Social Media mit. "Ich habe sowohl in der Sand- als auch in der Rasensaison mit Schmerzen im Handgelenk gespielt, daher muss ich die medizinischen Empfehlungen ernst nehmen."