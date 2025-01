"Haben uns unglaublich viele Fehlwürfe geleistet": Deutschlands Handballer gewinnen Krimi gegen Brasilien im letzten Test vor der WM

15 Minuten vor Schluss liegen Deutschlands Handballer mit drei Toren zurück, gewinnen am Ende aber noch. Alfred Gislason mahnt.

Alfred Gislason pustete mächtig durch, und auch Deutschlands Handballern war die Erleichterung nach der doch noch geglückten WM-Generalprobe anzusehen. "Das Spiel ist ein Weckruf für uns", sagte Bundestrainer Gislason nach dem 28:26 (13:17) gegen Brasilien. Auch Kapitän Johannes Golla betonte nach dem Krimi mit Happy End: "Der Anspruch an uns muss sein, dass wir das besser machen."

Erst in der Schlussphase der Partie drehte Deutschland die Partie in Hamburg gegen die Südamerikaner, die keinesfalls ein Medaillenanwärter beim anstehenden WM-Turnier in Dänemark, Norwegen und Kroatien sind. Vier Tage vor dem Auftakt seiner Medaillenmission zeigte das DHB-Team einen Auftritt mit Licht und Schatten.

"Es war ein hartes Stück Arbeit heute", sagte Kreisläufer Golla im ZDF, er versprach: "Wir werden das besser machen im Turnier." Er sei überzeugt, "dass wir weiter sind. Wir haben aber mal wieder gesehen, dass wir unsere Tugenden nicht vernachlässigen dürfen."