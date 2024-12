"Er kann Golf spielen, wann immer er will": Drittligist lässt in Sachen Comeback von Gareth Bale nicht locker

Beim walisischen Traditionsverein haben die Verantwortlichen die Hoffnung auf ein sensationelles Comeback des fünfmaligen Champions-League-Siegers Gareth Bale nicht aufgegeben.

Rob McElhenney, einer der Besitzer des League-One-Aufsteigers, sagte bei The Athletic: "Gareth Bale ist streng genommen noch verfügbar. Ich habe es im letzten Jahr bei ihm versucht und ich werde Gareth sagen, dass das Angebot weiter auf dem Tisch liegt."

Bale hatte seine erfolgreiche Laufbahn Anfang 2023 beendet. Seitdem spielt der 34-Jährige vornehmlich Golf, zuletzt arbeitete er auch als TV-Experte für TNT Sports beim Champions-League-Finale zwischen den BVB und seinem Ex-Klub Real Madrid (0:2).

"Er kann Golf spielen, wann immer er will", warb McElhenney weiter: "Er muss nur zum Training kommen und dann finden wir einen Weg, ihn in die Mannschaft zu kriegen."

Bale gehört zu den besten walisischen Spielern der Geschichte. Der Linksaußen absolvierte unter anderem 111 Länderspiele, in denen ihm 40 Tore gelangen.

Um Wrexham ist nach der Übernahme durch die Hollywood-Schauspieler McElhenney und Ryan Reynolds vor einigen Jahren ein Hype entstanden. Der Klub schaffte in der vergangenen Saison den Durchmarsch von der League 2 in die League 1 und geht entsprechend künftig in Englands dritthöchster Spielklasse an den Start.