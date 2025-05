Heute steigt das Finale im ÖFB-Cup zwischen dem Wolfsberger AC und dem TSV Hartberg. Wo Ihr das Endspiel verfolgen könnt, erfährt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Donnerstag, 1. Mai, kommt es zum Finale der Überraschungsteams aus Wolfsberg und Hartberg. Der WAC geht als leichter Favorit in das Endspiel, die Wölfe stehen in der Meistergruppe auf Rang vier, während der TSV in der Relegationsgruppe den zweiten Platz belegt.

Zuletzt traf man vor genau zwei Monaten aufeinander, damals gewann Wolfsberg mit 3:0. Um 17 Uhr startet das Finale im Wörthersee Stadion in Klagenfurt und zum ersten Mal seit der Saison 2012/13 wird der Sieger nicht Sturm Graz oder Red Bull Salzburg heißen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Wolfsberger AC vs. TSV Hartberg heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das ÖFB-Cup Finale im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle österreichischen Fußballfans: Das Pokalfinale wird, wie schon der gesamte Wettbewerb, live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf ORF 1 ausgestrahlt. Ab 16:30 Uhr beginnen die Vorberichte, bevor eine halbe Stunde später das Spiel angepfiffen wird.

Folgendes Team ist im Einsatz:

Kommentator : Oliver Polzer

: Oliver Polzer Co-Kommentator : Roman Mählich

: Roman Mählich Moderator : Rainer Pariasek

: Rainer Pariasek Experten: Helge Payer und Herbert Prohaska

Nach dem Spiel folgt auch noch die ausführliche Analyse.

Der ORF bietet natürlich auch auf ORF ON einen kostenlosen Livestream an.

Wolfsberger AC vs. Hartberg heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Wolfsberger AC vs. Hartberg

Wettbewerb: ÖFB-Cup

Runde: Finale

Datum: 1. Mai 2025

Uhrzeit: 17 Uhr

Ort: Wörthersee Stadion (Klagenfurt)

TV & Livestream: ORF 1, ORF ON

ÖFB-Cup Finale: Gewinner der letzten zehn Jahre