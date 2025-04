Wolfsberger AC vs. RB Salzburg heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs am Sonntag im TV und Livestream?

RB Salzburg ist in der Meistergruppe beim Wolfsberger AC zu Gast. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel übertragen wird.

In der Meistergruppe der Österreichischen Bundesliga kommt es am Sonntag, dem 27. April, zum Duell zwischen dem Wolfsberger AC und RB Salzburg. Bereits unter der Woche standen sich die beiden Teams gegenüber – in der Red Bull Arena trennten sie sich mit einem 1:1-Unentschieden. Nun gastieren die Salzburger in der Lavanttal-Arena, Anstoß in Wolfsberg ist um 14:30 Uhr.

Das Spiel zwischen dem Wolfsberger AC und RB Salzburg seht Ihr live und exklusiv bei Sky. Die Einzelpartie wird auf Sky Sport Austria 3 HD übertragen, die Live-Berichterstattung beginnt um 14:20 Uhr. Gerfried Pröll begleitet die Begegnung als Kommentator.

Wer sich schon früher einstimmen möchte, kann ab 14:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD einschalten. Dort startet die ausführliche Vorberichterstattung zur Meistergruppe, ehe um 14:30 Uhr die Konferenz beginnt. Marko Stankovic führt als Moderator durch den Nachmittag.

Der Livestream ist in Österreich über Sky X verfügbar. Das gesamte Angebot von Sky ist kostenpflichtig.

Eine Übertragung im Free-TV findet heute nicht statt.

Begegnung: Wolfsberger AC

Wettbewerb: Österreichische Bundesliga

Spieltag: 28

Datum: Sonntag, 27. April 2025

Uhrzeit: 14.30 Uhr

Ort: Lavanttal-Arena (Wolfsberg)

TV & Livestream: Sky Österreich, Sky X

