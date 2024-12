"Wie ist das möglich?!" Von diesem Liverpool-Star schwärmt Jürgen Klopp immer noch

Jürgen Klopp hat immer noch großen Respekt und viel Begeisterung für seine ehemaligen Spieler beim FC Liverpool übrig. In einem Interview mit ESPN hat sich der Ex-Trainer über Trent Alexander-Arnold geäußert.

Im Mai ist der Deutsche als Trainer der Reds zurückgetreten. Neun Jahre hatte er den englischen Traditionsklub gecoacht, weshalb seine Verbindung zum Klub nach wie vor sehr eng ist. Bei Alexander-Arnold geriet Klopp regelrecht ins Schwärmen, lobte seine Fähigkeiten am Ball, seine Reichweite im Passspiel und wie er auch andere Bereiche seines Spiels verbessert habe.

"Sein rechter Fuß ist lächerlich", sagte Klopp in der positivsten aller Deutungen: "Es ist lächerlich. Ich meine, ich mag Highlight-Videos. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber das Video von Trent Alexander-Arnold ist der Wahnsinn, weil man keine Tore braucht, sondern nur die Pässe sieht. Man sieht sich nur die Pässe an, wie ist das möglich? Ich kann den Ball selbst passen, aber nicht so. Ich erinnere mich, dass Trent ein brillanter Junge war, aber körperlich noch nicht so weit, sodass wir ihn immer nach 60 Minuten vom Platz nehmen mussten - alles in Ordnung. Aber er hat sich natürlich auch in diesem Bereich weiterentwickelt."

Die Fußball-Welt wartet nach wie vor darauf, was Klopp als nächstes tun wird. Zuletzt äußerte er sich sehr klar darüber, dass er in naher Zukunft nicht mehr als Trainer arbeiten werde. Dementsprechend lehnte er auch zahlreiche Angebote ab.

Beim FC Liverpool wurde er von Arne Slot beerbt, der am Sonntag gegen Brentford daheim antritt. Am 1. September kommt es zum Topspiel gegen Manchester United im Old Trafford.