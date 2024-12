Rapid Wien vs. FC Kopenhagen, Conference League in Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt SCR im TV und Livestream?

Rapid Wien empfängt in der Conference League den FC Kopenhagen. Hier gibt es die Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

In der Conference League geht es am heutigen Donnerstag, den 19. Dezember wieder so richtig zur Sache. Der 6. und finale Spieltag der Ligaphase wird absolviert. Unter anderem im Einsatz ist auch der SK Rapid Wien, der im heimischen Allianz Stadion in Wien um 21 Uhr den dänischen Topklub FC Kopenhagen empfängt.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Rapid Wien vs. FC Kopenhagen heute live im TV und Livestream:

Was die Übertragung des Conference-League-Spiels zwischen Rapid Wien und Kopenhagen betrifft, werdet Ihr in Österreich nur bei canal+ fündig. Dort wird die Partie exklusiv übertragen. Für den Zugang wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Das Kombi-Angebot ist mit einem Preis in Höhe von 7,50 Euro pro Monat versehen. Damit lassen sich auch Spiele der Champions League und Europa League schauen.

Die Übertragung in Deutschland übernimmt dagegen der Streamingdienst RTL+.

Rapid Wien vs. FC Kopenhagen heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Rapid Wien vs. FC Kopenhagen

Wettbewerb: Conference League

Spieltag: 6. (Ligaphase)

Datum: 19. Dezember 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz-Stadion (Wien)

TV & Livestream: canal+ (Österreich), RTL+ (Deutschland)

Rapid Wien vs. FC Kopenhagen heute live: Die Tabelle der Conference League

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Chelsea FC 5 5 0 0 21:4 17 15 2 Vitória Guimarães 5 4 1 0 12:5 7 13 3 AC Florenz 5 4 0 1 17:6 11 12 4 Legia Warschau 5 4 0 1 12:2 10 12 5 FC Lugano 5 4 0 1 9:5 4 12 6 Shamrock Rovers 5 3 2 0 11:4 7 11 7 Cercle Brugge 5 3 1 1 13:6 7 10 8 Jagiellonia Białystok 5 3 1 1 10:5 5 10 9 Rapid Wien 5 3 1 1 8:5 3 10 10 APOEL Nikosia 5 3 1 1 7:4 3 10 11 Djurgårdens IF 5 3 1 1 8:6 2 10 12 Paphos FC 5 3 0 2 9:5 4 9 13 KAA Gent 5 3 0 2 8:7 1 9 14 Olimpija Ljubljana 5 3 0 2 7:6 1 9 15 1. FC Heidenheim 1846 5 3 0 2 6:6 0 9 16 FC Kopenhagen 5 2 2 1 8:6 2 8 17 Betis Sevilla 5 2 1 2 5:5 0 7 18 Panathinaikos 5 2 1 2 6:7 -1 7 19 Víkingur Reykjavík 5 2 1 2 6:7 -1 7 20 Borac Banja Luka 5 2 1 2 4:7 -3 7 21 Omonia Nikosia 5 2 0 3 7:7 0 6 22 FK Mladá Boleslav 5 2 0 3 4:6 -2 6 23 Heart of Midlothian 5 2 0 3 4:7 -3 6 24 İstanbul Başakşehir 5 1 2 2 8:11 -3 5 25 NK Celje 5 1 1 3 10:11 -1 4 26 Molde FK 5 1 1 3 6:8 -2 4 27 TSC Bačka Topola 5 1 1 3 6:10 -4 4 28 FK Astana 5 1 1 3 3:7 -4 4 29 HJK Helsinki 5 1 1 3 3:8 -5 4 30 FC St. Gallen 5 1 1 3 9:17 -8 4 31 FC Noah 5 1 1 3 3:12 -9 4 32 The New Saints 5 1 0 4 3:7 -4 3 33 Dinamo Minsk 5 1 0 4 4:9 -5 3 34 LASK 5 0 2 3 3:13 -10 2 35 CS Petrocub 5 0 1 4 2:11 -9 1 36 Larne FC 5 0 0 5 2:12 -10 0

