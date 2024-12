Der FC Barcelona empfängt heute in La Liga Atletico Madrid. Wer das Spiel live im TV und im Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Auch in der spanischen La Liga steigt am Wochenende noch ein kompletter Spieltag. Am heutigen Samstag, 21. Dezember, hat Tabellenführer FC Barcelona einen prominenten Gast im Stadion Olimpic Lluis Companys: den Tabellenzweiten Atletico Madrid. Die Partie des 18. Spieltags beginnt um 21 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid heute live im TV und Livestream:

Der Streaminganbieter DAZN zeigt FC Barcelona vs. Atletico Madrid heute exklusiv. Wenn Ihr die Begegnung des 18. Spieltags live verfolgen wollt, benötigt Ihr entweder das DAZN-Super-Sports- oder DAZN-Unlimited-Abonnement. Beide Abos sind kostenpflichtig.

Live verfolgen könnt Ihr das Spiel auch auf dem ebenfalls kostenpflichtigen linearen TV-Sender DAZN1 und im Livestream bei One Football per Pay-per-View (9,99 Euro).

FC Barcelona vs. Atletico Madrid heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Barcelona vs. Atletico Madrid

Wettbewerb: La Liga

Spieltag: 18

Datum: 21. 12.2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Olympiastadion (Barcelona)

TV & Livestream: DAZN, One Football

FC Barcelona vs Atletico Madrid heute live: Die Tabelle vor dem Spieltag