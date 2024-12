"Wenn wir keine Lösung finden, ist die Saison gefährdet": Sorge vor Abbruch nach Fischfrikadellen-Protesten

Nach den weltweit beachteten Fischfrikadellen-Fanprotesten von Trondheim geht in der norwegischen Liga die Sorge vor einer weiteren Eskalation um.

"Die Fronten sind verhärtet", sagte Klubchef Christoffer Falkeid vom FK Haugesund der Zeitung VG über den Streit um den VAR. Die Fans würden nicht nachgeben, solange die Ligavereinigung NTF keine Zugeständnisse mache, meinte der Funktionär und betonte: "Wenn wir keine Lösung finden, ist die Saison gefährdet."

Das sehen auch einige Fanvertreter so. "Ich wäre überrascht, wenn die Eliteserien dieses Jahr zuende gespielt werden könnte", sagte Sebastian Hytten, Sprecher des "Klanen", einer Fangruppierung des Klubs Valerenga IF, dem Norwegischen Rundfunk. Der Spielabbruch von Trondheim habe den Anhängern eine Blaupause geliefert. Ohne ein Entgegenkommen sei es "sehr wahrscheinlich", dass sich der Sonntag wiederholen werde. Fanvertreter aus Fredrikstad und Drammen äußerten sich ähnlich und kündigten weitere Proteste mit dem Ziel an, den VAR loszuwerden.

Mads Skauge vom "J-feltet" von Meister Bodö/Glimt dagegen warnte davor, weitere Spielabbrüche zu provozieren. "Das schadet denen, die das Spiel sehen wollen und den Klubs. Und letztlich den Fans, die an Sympathie verlieren", sagte er.

Als möglichen Lösungsweg sehen zahlreiche Beteiligte die Mitgliederversammlungen der 32 Profiklubs. Gelingt es dort, Mehrheiten für die Abschaffung des VAR zu organisieren, müsste die Ligavereinigung diesem Wunsch folgen. Vertreter der NTF kommen am Mittwoch mit dem norwegischen Verband NFF um Präsidentin Lise Klaveness zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten.