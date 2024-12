Wechsel zum FC Bayern München? Dani Olmo vermeidet klares Leipzig-Bekenntnis

Offensivspieler Dani Olmo von RB Leipzig ist bei Europas Top-Klubs wie Bayern München oder dem FC Barcelona heiß begehrt. Nun sprach der spanische Nationalspieler über seine Zukunft.

Die Gerüchte, Olmo könne die Leipziger vorzeitig verlassen, halten sich seit geraumer Zeit hartnäckig. Bezüglich seiner Zukunft hielt sich der 26-Jährige, der sich mit der spanischen Nationalmannschaft aktuell auf die EM 2024 vorbereitet, aktuell aber noch bedeckt.

"Ich bin ruhig und konzentriere mich auf das, was vor uns liegt, nämlich die Europameisterschaft, was keine Kleinigkeit ist", erklärte Olmo der Mundo Deportivo. "Natürlich ist es gut, wenn man mit großen Mannschaften in Europa und der Welt in Verbindung gebracht wird, das motiviert mich, aber ich konzentriere mich auf die EURO und hoffe, dass wir den Titel gewinnen können. Dann werden wir sehen."

Der Vertrag von Olmo in Leipzig soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro beinhalten. Neben Bayern und Barca sollen auch noch einige Klubs aus der Premier League interessiert sein, der deutsche Rekordmeister hat die Nase aber angeblich vorne.

Olmo trifft bei der EM in Deutschland mit Spanien in der Gruppe B auf Kroatien, EM-Titelverteidiger Italien und Albanien. Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2027.