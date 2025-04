Waldhof Mannheim und Erzgebirge Aue bestreiten heute in der 3. Liga ein Meisterschaftsspiel. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Am heutigen Samstag, den 16. Dezember, treffen in der 3. Liga zum Abschluss, bevor es in die Winterpause geht, der SV Waldhof Mannheim und Erzgebirge Aue aufeinander. Die Begegnung des 19. Spieltags wird um 14 Uhr angepfiffen und im Carl-Benz-Stadion (Mannheim) ausgetragen.

Waldhof Mannheim vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Wie alle anderen Spiele der 3. Liga wird auch das zwischen Mannheim und Aue live bei MagentaSport übertragen. Die Vorberichte zum Spiel starten eine Viertelstunde vor Anpfiff, um 13.45 Uhr also. Durch das Geschehen begleiten Euch beim Anbieter der Telekom-Kommentator Philip Konrad und Moderator Tobi Schäfer.

getty

Die Kosten für das dafür benötigte Abonnement liegen, wenn man Kunde bei der Telekom ist, bei 7,95 Euro pro Monat im Jahresabo und 12,95 Euro für das Monatsabo. Nicht-Kunden müssen dagegen entweder 12,95 Euro je Monat im Jahresabo oder 19,95 Euro im Monatsabo blechen.

Anders als der Großteil der 3. Liga gehört Mannheim vs. Aue zu den Spielen, die auch im Free-TV angeboten werden. Die Sender MDR, SWR und SR kümmern sich darum und bieten darüber hinaus auch kostenlose Livestreams an.

Waldhof Mannheim vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Weiters wird zur Begegnung auch ein Liveticker angeboten, damit auch all jene, die das TV- oder Livestream-Angebot nicht wahrnehmen können, nichts vom Drittligaspiel verpassen.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels Waldhof Mannheim vs. Erzgebirge Aue.

Waldhof Mannheim vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Mannheim: Hawryluk - Jans, M. Seegert, Karbstein, Riedel - Rieckmann, F. Wagner - Hawkins, Bahn, Gouras - Okpala

Hawryluk - Jans, M. Seegert, Karbstein, Riedel - Rieckmann, F. Wagner - Hawkins, Bahn, Gouras - Okpala Aue: Männel - Danhof, Barylla, Vukancic, Rosenlöcher - Pepic, Schikora - Sijaric, Tashchy, Stefaniak - Bär

Waldhof Mannheim vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Waldhof Mannheim vs. Erzgebirge Aue

Waldhof Mannheim vs. Erzgebirge Aue Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 19

19 Datum: 16. Dezember 2023

16. Dezember 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Carl-Benz-Stadion (Mannheim)

Carl-Benz-Stadion (Mannheim) TV: MagentaSport, MDR, SWR, SR

Livestream: MagentaSport, MDR, SWR, SR

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die aktuelle Tabelle