Wer überträgt das Freitagsspiel in der 3. Liga Viktoria Köln vs. 1. FC Saarbrücken heute live? Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Am heutigen Freitag, den 28. Februar, empfängt Viktoria Köln in der 3. Liga den 1. FC Saarbrücken. Anpfiff im Sportpark Höhenberg in Köln ist um 19.00 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Viktoria Köln vs. 1. FC Saarbrücken heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Freitag im TV und Livestream?

Die Partie zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Saarbrücken wird nicht im Free-TV zu sehen sein - MagentaSport kümmert sich um die Übertragung.

Der Dienst der Telekom besitzt die Übertragungsrechte der 3. Liga und erfordert ein Abonnement.

Den Livestream findet Ihr in der MagentaSport-App und auf magentasport.de.

Darüber hinaus könnt Ihr euch das Einzelspiel auch bei OneFootball für eine einmalige Gebühr buchen, um so auf die Übertragung von MagentaSport zugreifen zu können.

Viktoria Köln vs. 1. FC Saarbrücken heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Freitag im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Viktoria Köln vs. 1. FC Saarbrücken

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 26

Datum: 28. Februar 2025

Uhrzeit: 19.00 Uhr

Ort: Sportpark Höhenberg (Köln)

TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball

Viktoria Köln vs. 1. FC Saarbrücken heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Freitag im TV und Livestream?- Die Tabelle vor dem 26. Spieltag