Das Freitagsspiel der Bundesliga bestreiten heute der VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Wo Ihr das Spiel verfolgen könnt, lest Ihr hier.

Der 29. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Freitag, dem 11. April, mit der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig eröffnet. Der Gastgeber aus Wolfsburg hat die letzten drei Spiele allesamt verloren, während RB nach zwei Niederlagen das Heimspiel am vergagenen Samstag gegen die TSG Hoffenheim gewinnen konnte. Im Kampf um die Champions League könnten die Leipziger die drei Punkte gut gebrauchen. Der Anstoß in der Volkswagen Arena in Wolfsburg erfolgt planmäßig um 20.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Freitagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream?

Am Freitagabend läuft die Bundesliga bei DAZN. Die Vorberichterstattung zur Partie beginnt bereits um 20.00 Uhr. Im linearen TV findet Ihr das Spiel bei DAZN 1 und in der App und auf der Website per Livestream.

Folgendes Team schickt DAZN an den Start:

Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporter: Mario Rieker

Mario Rieker Moderator: Tobi Wahnschaffe

VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Freitagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 29

29 Datum: 11. April 2025

11. April 2025 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Volkswagen Arena (Wolfsburg)

Volkswagen Arena (Wolfsburg) TV & Livestream: DAZN 1, DAZN

VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Freitagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 29. Spieltag