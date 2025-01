VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Freitagsspiel im TV und Livestream?

Das Freitagsspiel der Bundesliga steht an: VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel. Wir liefern Infos zur Übertragung.

Am heutigen Freitag geht es in der Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel rund. Um 20.30 Uhr erfolgt in der Volkswagen Arena (Wolfsburg) der Anpfiff.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Bundesliga: VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel heute live im TV und Livestream

Wie alle Freitagsspiele der Bundesliga wird auch dieses live und exklusiv in voller Länge von DAZN übertragen. Eine Dreiviertelstunde vor der Partie, also um 19.45 Uhr, starten die Vorberichte. Dieses Team ist am Start:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Benny Lauth

Reporterin: Christina Rann.

Wenn Ihr die Bundesliga über DAZN sehen möchtet, braucht Ihr ein Abonnement. Das richtige Paket ist DAZN Unlimited.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 19. Spieltag

Datum: 24. Januar 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Volkswagen Arena (Wolfsburg)

TV & Livestream: DAZN

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel heute live: Die Tabelle der Bundesliga vor dem 19 Spieltag