VfL Wolfsburg vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga am Samstag im TV und Livestream

Bayer Leverkusen ist am 21. Spieltag zu Gast beim VfL Wolfsburg. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel sehen könnt.

Am heutigen Samstag, den 8. Februar, empfängt der VfL Wolfsburg am 21. Spieltag den amtierenden Meister Bayer 04 Leverkusen. Im Hinspiel endete die Partie zwischen beiden Mannschaften 4:3 zugunsten von Bayer Leverkusen. In einem rasanten Duell mit vielen Toren und tollen Szenen war es einmal mehr die Werkself, die in der Nachspielzeit das entscheidende Tor erzielen konnte. Auch im DFB-Pokal am Mittwoch konnte sich die Mannschaft von Xabi Alonso mit einem späten Treffer in die Verlängerung retten. Letztlich zog Leverkusen ins Halbfinale ein. Wie frisch Patrick Schick und Co. heute sind, erfahrt Ihr um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena in Wolfsburg.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

VfL Wolfsburg vs Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream:

Wie alle anderen Partien am Samstag auch, wird das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen live und exklusiv bei Sky übertragen.

Ab 15.15 Uhr startet Sky Sport Bundesliga 3 HD mit dem Einzelspiel. Oliver Seidler kommentiert die Begegnung für Euch.

Wolfsburg gegen Leverkusen ist natürlich auch Teil der Konferenz bei Sky. Auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD verpasst Ihr kein Tor oder Highlight. Bereits ab 14.00 Uhr geht es hier mit den Vorberichten los. Moderatorin Britta Hoffmann und Experte Dietmar Hamann begleiten Euch dabei durch den Fußball Nachmittag.

Im Livestream habt Ihr die Möglichkeit via SkyGo oder WOW einzuschalten.

VfL Wolfsburg vs Bayer Leverkusen heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfL Wolfsburg vs. Bayer 04 Leverkusen

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 21

Datum: 8. Februar 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Volkswagen Arena (Wolfsburg)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

VfL Wolfsburg vs Bayer Leverkusen heute live: Die Tabelle