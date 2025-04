Im ersten Sonntagsspiel der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart zuhause Werder Bremen. Infos zur Übertragung bekommt Ihr hier bei SPOX.

Zum Abschluss des 29. Spieltags stehen am heutigen Sonntag, dem 13. April, noch zwei Partien an. Eine davon: VfB Stuttgart vs. Werder Bremen. Ab 15.30 Uhr geht es in der MHP-Arena in Stuttgart rund.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

VfB Stuttgart vs. SV Werder Bremen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Die Freitags- und Sonntagsspiele in der Bundesliga werden live und exklusiv in voller Länge von DAZN übertragen. Auch VfB vs. SVW zeigt der Streamingdienst also live. Um 14.45 Uhr, also eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff, beginnen die Vorberichte. Dieses Team ist am Start:

Moderator: Frederik Harder

Frederik Harder Kommentator: Tom Kirsten

Tom Kirsten Expertin: Turid Knaak

Für die Bundesliga braucht Ihr ein Abonnement. DAZN Unlimited ist das richtige Paket.

VfB Stuttgart vs. SV Werder Bremen heute live sehen: Wichtigste Infos zur Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream

Begegnung: VfB Stuttgart vs. SV Werder Bremen

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 29

29 Datum: So., 13. April 2025

13. April 2025 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: MHP-Arena (Stuttgart)

MHP-Arena (Stuttgart) TV & Livestream: DAZN 1, DAZN

