VfB Stuttgart vs. RB Leipzig, DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im TV und Livestream?

Der VfB Stuttgart trifft heute im DFB-Pokal auf RB Leipzig. SPOX verrät, wer das Pokalhalbfinale im TV und Livestream zeigt.

Am heutigen Mittwoch, den 28. März, kommt es im Halbfinale des DFB-Pokals zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig. Die Begegnung wird um 20.45 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart angepfiffen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream:

Das Pokalspiel zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig könnt Ihr keine live und in voller Länge im Free-TV verfolgen. Das ZDF zeigt die Begegnung live ab 20.15 Uhr. Den kostenlosen Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr in der ZDF-Mediathek und auf zdf.de.

Darüber hinaus zeigt sich heute Sky für die Übertragung des Pokalhalbfinals zuständig. Auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und auf Sky Sport UHD starten die Vorberichte zum Spiel um 20.00 Uhr. Zudem überträgt der Pay-TV-Sender das Duell live und vollumfänglich im Livestream. Den Livestream des Pay-TV-Senders könnt Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App verfolgen.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig: Liveticker bei SPOX

SPOX begleitet die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Pokalspiels. Den Liveticker der Begegnung findet Ihr auf der SPOX-Website.

VfB Stuttgart vs RB Leipzig heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. RB Leipzig

Wettbewerb: DFB-Pokal

Spielrund: Halbfinale

Datum: 2. April

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: MHP-Arena, Stuttgart

TV & Livestream: ZDF, Sky, WOW

Liveticker: SPOX

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig heute live: Das Pokalhalbfinale im Überblick