Der VfB Stuttgart und der 1. FC Heidenheim treffen heute im Freitagsspiel der Bundesliga aufeinander. Wo Ihr das Duell live sehen könnt, verrät SPOX.

Am heutigen Freitag geht es in der Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Heidenheim rund. Angepfiffen wird das Duell in der MHP-Arena um 20.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Heidenheim heute live sehen: Welcher Sender zeigt / überträgt das Freitagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream?

In dieser Saison liegen die Freitagsspiele der Bundesliga beim Streamingdienst DAZN. Die Vorberichte beginnen eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff, also um 19.45 Uhr, mit diesem Team:

Moderator: Frederik Harder

Kommentator: Jan Platte

Experte: Tobias Schweinsteiger

Der Spaß ist kostenpflichtig, für die Bundesliga-Übertragungen braucht Ihr ein Abonnement von DAZN Unlimited.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Heidenheim heute live sehen: Wichtigste Infos zum Freitagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream

Begegnung: VfB Stuttgart vs. 1. FC Heidenheim

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 31. Spieltag

Datum: 25. April 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: MHP-Arena, Stuttgart

TV & Livestream: DAZN

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag