Am heutigen Samstag treffen der VfB Lübeck und die SpVgg Unterhaching in der 3. Liga aufeinander. Bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Partie heute live i...

Am heutigen Samstag treffen der VfB Lübeck und die SpVgg Unterhaching in der 3. Liga aufeinander. Bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Partie heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Während sich der Aufsteiger aus Unterhaching mit 18 Punkten auf dem Konto im Tabellenmittelfeld befindet, richtet sich der Blick in Lübeck nach unten. Zwölf Punkte nach 13 Spielen bedeuten aktuell Abstiegskampf.

Die Spielvereinigung hat allerdings den Nachteil, dass sie noch am Dienstag bis spät in die Nacht im Einsatz war. In der 2. Runde des DFB-Pokals hieß es nach großem Kampf in der Verlängerung gegen Fortuna Düsseldorf 3:6.

Am Samstag (4. November) um 14 Uhr will Unterhaching an die gute Leistung anknüpfen und in Lübeck punkten. Austragungsort ist das Stadion an der Lohmühle.

SPOX verrät Euch, wie Ihr die Partie live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

getty

VfB Lübeck vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Ihr könnt die Partie zwischen dem VfB Lübeck und der SpVgg Unterhaching auf mehreren Wegen live sehen.

VfB Lübeck vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV?

Es wird eine Übertragung im Free-TV geben, weil sowohl der NDR als auch BR die Begegnung der 3. Liga im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Die ARD-Sendergruppe überträgt an jedem Samstag meistens zwei Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse.

Wie gewohnt könnt Ihr das Spiel auch bei MagentaSport live sehen. Der Dienst der Telekom besitzt die Rechte an allen Drittliga-Spielen.

VfB Lübeck vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im Livestream?

Während die beiden öffentlich-rechtlichen Sender jeweils einen Livestream anbieten, die ebenfalls kostenlos zur Verfügung stellen, gibt es auch ein Online-Angebot von MagentaSport.

Das Angebot ist mit der App auf Eurem Smart-TV und über die Website abrufbar.

Eine weitere Alternative ist OneFootball, wofür Ihr kein Abo benötigt. Dort könnt Ihr alle Spiele der 3. Liga einzeln buchen.

VfB Lübeck vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Wie gewohnt bietet auch SPOX einen Liveticker an. Wir stellen eine Berichterstattung in Textform zu allen Spielen der drei größten deutschen Ligen an.

Hier geht's zum Liveticker für Lübeck vs. Unterhaching.

getty

VfB Lübeck vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfB Lübeck vs. SpVgg Unterhaching

VfB Lübeck vs. SpVgg Unterhaching Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 14

14 Datum: 4. November 2023

4. November 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Stadion an der Lohmühle, Lübeck

Stadion an der Lohmühle, Lübeck TV: MagentaSport, NDR , BR

, Livestream: MagentaSport , NDR , BR , OneFootball

, , , Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle vor dem 14. Spieltag