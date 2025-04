Union Berlin vs. VfB Stuttgart heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Topspiel der Bundesliga im TV und Livestream?

Das Topspiel am 30. Bundesligaspieltag bestreiten heute Union Berlin und der VfB Stuttgart. SPOX verrät, wer die Partie live überträgt.

Der VfB Stuttgart gastiert am heutigen Samstag, den 19. April, in der Bundesliga bei Union Berlin. Das Topspiel am 30. Spieltag wird um 18.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin angepfiffen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Union Berlin vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream:

Das heutige Topspiel zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart überträgt Sky exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und auf Sky Sport Top Event beginnt die Übertragung der Begegnung um 17.30 Uhr. Für Sky fungiert heute Wolff Fuss als Kommentator des Spiels.

Sky zeigt die Partie zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart zudem live und vollumfänglich im Livestream. Den Livestream von Sky könnt Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App sehen.

Union Berlin vs. VfB Stuttgart heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Union Berlin vs. VfB Stuttgart

Union Berlin vs. VfB Stuttgart Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 30

30 Datum: 19. April 2025

19. April 2025 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Stadion An der Alten Försterei, Berlin TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

