Union Berlin vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Topspiel am Samstag im TV und Livestream?

Wer überträgt das Bundesliga Spiel zwischen Union Berlin und RB Leipzig am Samstag um 18.30 Uhr? SPOX hat die Antwort für euch.

Am heutigen Abend trifft RB Leipzig auswärts auf Union Berlin, um 18.30 Uhr wird an der alten Försterei angepfiffen. Die Eisernen verloren letzte Woche mit 0:3 gegen St. Pauli und haben nur mehr sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Leipzig schied unter der Woche zwar in der Champions League aus, in der Liga sind sie aber punktegleich mit Stuttgart und duellieren sich um Rang vier. Beide Mannschaften brauchen also dringend Punkte.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Union Berlin vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream:

Das Samstagabend-Topspiel läuft wie gewohnt beim Pay-TV-Sender Sky. Die Übertragung findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event. Die Vorberichte starten eine Stunde vor Anpfiff um 17.30 Uhr, kommentiert wird die Begegnung von Wolff Fuss.

Den Livestream könnt Ihr über die App Sky GO oder bei WOW empfangen.

Union Berlin vs. RB Leipzig heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Union Berlin vs. RB Leipzig

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 20

Datum: 1. Februar 2025

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Alte Försterei, Berlin

TV & Livestream: Sky, WOW

Union Berlin vs. RB Leipzig heute live: Die Tabelle vor dem 20. Spieltag