In der Bundesliga stehen sich Union Berlin und Holstein Kiel am heutigen Sonntag gegenüber. SPOX verrät Euch, wer die Begegnung live überträgt.

Union Berlin empfängt am heutigen Sonntag, den 2. März, Holstein Kiel in der Bundesliga. Die Partie des 24. Spieltags beginnt um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Union Berlin vs Holstein Kiel heute live im TV und Livestream:

Die Sonntagspartien in der Bundesliga werden live und exklusiv bei DAZN übertragen. Ab 14.30 Uhr versorgt Euch der Streamingdienst mit der Vorberichterstattung. DAZN schickt folgende Crew an den Start:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Frederik Harder

Frederik Harder Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporterin: Christina Rann

Um DAZN empfangen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Für die Bundesliga ist es das DAZN Unlimited-Paket.

Den Livestream von DAZN findet Ihr im Stream über die App und Website.

Begegnung: Union Berlin vs. Holstein Kiel

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 24

Datum: 2. März 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

TV & Livestream: DAZN

Union Berlin vs. Holstein Kiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 24. Spieltag