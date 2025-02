TSV 1860 München vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga im TV und Livestream?

Wer überträgt das Drittligaspiel zwischen 1860 München und Arminia Bielefeld am Freitag um 19:00 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Freitag steht ein absoluter Traditionskracher in der 3. Liga an. Der TSV 1860 München trifft vor heimischer Kulisse an der Grünwalder Straße auf Arminia Bielefeld. Während die Löwen im Abstiegskampf stecken und dementsprechend unbedingt Punkte für den Klassenerhalt benötigen, blicken die Arminen zumindest mit einem Auge auf die Aufstiegsränge. Aktuell belegen die Ostwestfalen den sechsten Platz, lediglich vier Zähler fehlen auf den Relegationsplatz zum Aufstieg. Wer das ungleiche Duell für sich entscheiden kann, zeigt sich ab 19:00 Uhr in München.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

TSV 1860 München vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream:

Das Traditionsduell zwischen den Löwen und den Arminen ist ebenso wie alle anderen Spiele der 3. Liga bei MagentaSport zu sehen. Grundvoraussetzung für den Anbieter ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

TSV 1860 München vs. Arminia Bielefeld heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: TSV 1860 München vs. Arminia Bielefeld

TSV 1860 München vs. Arminia Bielefeld Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 25

25 Datum: 21. Februar 2025

21. Februar 2025 Uhrzeit: 19:00 Uhr

19:00 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße (München)

Stadion an der Grünwalder Straße (München) TV & Livestream: MagentaSport

TSV 1860 München vs. Arminia Bielefeld heute live: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag