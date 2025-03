Wer überträgt das Bundesligaspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Heidenheim am Sonntag? SPOX hat die Antwort.

Zum Abschluss des 25. Spieltags in der Bundesliga treffen am heutigen Sonntag, den 9. März, die TSG Hoffenheim und der 1. FC Heidenheim aufeinander. Der Anpfiff zum Spiel ertönt um 17.30 Uhr. Als Spielstätte dient die PreZero-Arena in Sinsheim.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Heidenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Nachdem die gestrigen sechs Samstagspartien allesamt bei Sky zu sehen waren, überträgt heute DAZN die Begegnung zwischen Hoffenheim und Heidenheim. Der Streamingdienst geht diesbezüglich um 17 Uhr auf Sendung. Folgendes Personal begleitet Euch durch das Spielgeschehen:

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Sebastian Kneißl

: Sebastian Kneißl Reporter: Freddy Harder

Zugriff auf den Livestream erhaltet man mit einem DAZN-Unlimited-Abonnement, das 34,99 Euro monatlich kostet.

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Heidenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: TSG Hoffenheim vs. 1. FC Heidenheim

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 25

Datum: 9. März 2025

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: PreZero-Arena, Sinsheim

PreZero-Arena, Sinsheim TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Heidenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 25. Spieltag