Wer überträgt das Drittligaspiel zwischen Energie Cottbus und SC Verl am Sonntag um 16.30 Uhr? Bei SPOX erfahrt Ihr es.

Energie Cottbus und der SC Verl stehen am heutigen Sonntag, den 16. Februar, im Rahmen des 24. Spieltags in der 3. Liga gegenüber. Die Partie wird um 16.30 Uhr im LEAG Energie Stadion in Cottbus angestoßen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Energie Cottbus vs. SC Verl heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im Free-TV und Livestream?

Wer Cottbus gegen Verl nicht verpassen möchte, kommt nicht um MagentaSport herum. Beim Pay-TV-Sender liegen die Übertragungsrechte an allen Spielen der dritthöchste Spielklasse. Dort beginnt um 16.15 Uhr die Ausstrahlung der Vorberichte. Folgendes Duo begleitet Euch durch das Spielgeschehen:

Kommentar : Oliver Forster

: Oliver Forster Moderation: Hannes Jakobi

Energie Cottbus vs. SC Verl heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Energie Cottbus vs. SC Verl

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 16.30 Uhr

Datum: 16. Februar 2024

Uhrzeit: 16.30 Uhr

O rt: LEAG Energie Stadion (Cottbus)

LEAG Energie Stadion (Cottbus) TV & Livestream: MagentaSport

Energie Cottbus vs. SC Verl heute live: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Tordifferenz Punkte 1 Energie Cottbus 23 13 6 4 47:26 21 45 2 Dynamo Dresden 23 12 6 5 44:27 17 42 3 1. FC Saarbrücken 23 11 8 4 34:23 11 41 4 FC Ingolstadt 04 23 10 8 5 48:35 13 38 5 Viktoria Köln 23 11 3 9 37:31 6 36 6 SC Verl 23 9 9 5 36:30 6 36 7 Hansa Rostock 23 10 5 8 32:27 5 35 8 Arminia Bielefeld 23 9 7 7 30:25 5 34 9 SV Wehen Wiesbaden 23 9 7 7 37:36 1 34 10 SV Sandhausen 23 8 7 8 37:37 0 31 11 Erzgebirge Aue 23 9 4 10 34:39 -5 31 12 Alemannia Aachen 23 6 12 5 22:24 -2 30 13 Borussia Dortmund II 23 8 5 10 37:38 -1 29 14 TSV 1860 München 23 8 5 10 33:41 -8 29 15 VfL Osnabrück 23 6 7 10 29:40 -11 25 16 Rot-Weiss Essen 23 6 6 11 31:39 -8 24 17 VfB Stuttgart II 23 6 6 11 29:41 -12 24 18 Waldhof Mannheim 23 5 8 10 23:29 -6 23 19 Hannover 96 II 23 6 4 13 27:39 -12 22 20 SpVgg Unterhaching 23 2 9 12 27:47 -20 15

MagentaSport ist kostenpflichtig, mit einem Telekom-Abonnement wird das dafür benötigte Abonnement billiger.